Преступники стараются не повторяться и каждый раз придумывать новые схемы отъема денег у населения.

Легко купить или продать любой товар и также легко потерять деньги. Онлайн-шопинг с каждым годом становятся все популярнее. Увидев объявление на одном из сайтов, Елена Князева долго не раздумывала. Оплату перевела на указанный счет, однако товар в назначенный срок так и не поступил. Когда продавец перестал выходить на связь, женщина обратилась в полицию. Его задержали в другом регионе, деньги удалось вернуть. Выяснилось, что объявление было обычным фейком.Елена Князева, домохозяйка: «Голос совершенно спокойный был притом человек представился не помню из какого города, был акцент соответствующий этому городу, мы обсуждали это с коллегами по работе то есть у меня не было каких-то сомнений, что это человек нереальный».Только за последний месяц текущего года в городскую полицию поступило несколько десятков заявлений о преступлениях, связанных с покупкой или продажей в Интернете. Сумма ущерба составила около миллиона рублей. Люди заказывают товары, переводят деньги на счета продавцов и те мгновенно исчезают. Преступники стараются не повторяться и каждый раз придумывать новые схемы отъема денег у населения.Александр Лукьянов, начальник отдел полиции1 Ленинского района г. Владимира: «Сотрудники банка никогда Вам не позвонят о том, что с вашей карточки списываются деньги. Это не входит в их функциональные обязанности».Чтобы не стать жертвой дистанционного мошенничества, специалисты рекомендуют надежно хранить персональные данные, никому и никогда не сообщать реквизиты своих карт. Совершать покупки следует только на проверенных сайтах, не стоит переходить по сомнительным ссылкам. Слишком низкая цена товара также должна насторожить. Не стоит забывать, что злоумышленники прекрасно разбираются в психологии и могут легко втереться в доверие.Александр Писненко, доцент кафедры общей и педагогической психологии ВлГУ, член общественного совета при УМВД по г. Владимиру: «Конкретные знания могут использовать, могут использовать гипноз как те же цыганки например, то есть массу вещей, они должны действительно разбираться в человеческих слабостях и на этих слабостях собственно делать свои деньги».Также специалисты крайне не рекомендуют совершать покупки в социальных сетях. Однако если вы все таки решили рискнуть и довериться незнакомому продавцу или покупателю, не поленитесь навести справки, изучите отзывы на различных форумах или посоветуйтесь с друзьями. Только после этого можно принимать решение о покупке. И конечно, не стоит забывать народную мудрость - "бесплатный сыр бывает только в мышеловке".Александр Сыпченко, Максим Котов«Вести-Владимир»