Наименее востребованы выпускники спортивных ВУЗов.

По результатам опроса, проведённого компанией «HeadHunter», на владимирском рынке труда наименее востребованы выпускники спортивных и художественных учебных заведений. В них заинтересованы не более 3% работодателей.Наиболее популярными оказались технические специалисты – 56%, а также молодые люди, окончившие социально-экономические и строительные факультеты – 31% и 20% соответственно.Юристов, специалистов в сфере транспорта и выпускников гуманитарных направлений готовы взять на работу 13-15% руководителей.Как сообщают сами работодатели, их не устраивает уровень квалификации вчерашних студентов. Так, 93% опрошенных заявили, что их профессионализм средний или ниже того.