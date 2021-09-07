За три месяца с момента запуска бесплатной услуги «Обмен фильма» пользователи видеосервиса Wink обменяли более 100 тыс. фильмов, чтобы провести время с той самой картиной, которую

За три месяца с момента запуска бесплатной услуги «Обмен фильма» пользователи видеосервиса Wink обменяли более 100 тыс. фильмов, чтобы провести время с той самой картиной, которую хочется смотреть не отрываясь. «Обмен фильма» — это возможность получить гарантированное удовольствие от просмотра, даже если первоначальный выбор разочаровал или просто не попал в настроение. Не тратя лишние деньги, пользователь может неограниченное количество раз обменять выбранный