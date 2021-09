Концерт U2 в России. Боно пытается спеть что-нибудь, но его прерывает толпа, которая все время скандирует: - Би-2!!! Би-2!!!! Боно в панике: -We are not B2, we are U2 Толпа не унимается: - Би-2!!! Би-2!!!!! Боно за свое: - we are not B2, we are U2 Толпа продолжает вопеть: - Би-2!!!! Боно: Хрен с вами!!!!! БОЛЬШИЕ ГОРОДА... Mr.Big Snake еще анекдот!