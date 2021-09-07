Специалист негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Будущее Евгений Биезбардис рассказал о существовании в России госпрограмм материальной поддержки.

Специалист негосударственного пенсионного фонда (НПФ) "Будущее" Евгений Биезбардис рассказал о существовании в России госпрограмм материальной поддержки.Эксперт напомнил, что в России благодаря госпрограммам пенсионеры могут получить выплаты по потере кормильца, по правопреемству или наследству в связи со смертью или пропажей родственника, а также ежемесячные выплаты и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение.По словам специалиста, пенсионеры также могут получить повышенную фиксированную выплату, если он обеспечивает нетрудоспособных родственников: детей, родителей, мужа или жену, брата или сестру, внуков, дедушку, бабушку. Для этого необходимо обратиться в Пенсионный фонд или МФЦ.Биезбардис рассказал, что размер выплаты за каждого родственника, находящегося на иждивении, равен трети фиксированной части страховой пенсии. "Максимум – 100%, что в 2021 году составляет 6044,48 рубля", – уточнил специалист ИФП "Будущее". Пенсия также увеличивается, если пенсионер достиг 80 лет, имеет первую группу инвалидности и многолетний стаж работы на Крайнем Севере.По словам эксперта, с февраля пенсионерам, родственники которых умерли или пропали без вести во время боевых действий или исполнения служебных обязанностей, выплачивается по 1 752,52 рубля. Родителям и женам погибших во время защиты СССР военнослужащих платят дополнительно по 4378,49 рубля, пишет .Право на доплату также имеют родные участников боя в Аргунском ущелье, умерших Героев Советского Союза, Героев РФ или полных кавалеров ордена Славы. Родственники тех, кто погиб во время войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией и вдовы инвалидов ВОВ, могут получить дополнительно к пенсии 500 рублей.