Пользователи социальных сетей стали размещать видео с хештегом #ПомахалМне. Основой роликов стали кадры, где министр иностранных дел Сергей Лавров поприветствовал кого-то взмахом руки и послал воздушный поцелуй.

Пользователи социальных сетей стали размещать видео с хештегом #ПомахалМне. Основой роликов стали кадры, где министр иностранных дел Сергей Лавров поприветствовал кого-то взмахом руки и послал воздушный поцелуй.Флешмоб стремительно набивает популярность в соцсетях "ВКонтакте", "Фейсбук", "Одноклассники" и на других популярных интернет-площадках. Пользователи делают видеоролики, на которых они махают министру рукой в ответ и ловят его воздушный поцелуй.К созданию роликов пользователи подходят креативно. Где бы они ни были – на Красной площади или у себя дома – молодые парни и девушки удивляются, радуются и задорно машут министру в ответ.Сейчас хештег #ПомахалМне собрал уже более 6,5 миллиона просмотров. Пользователи отмечают, что флешмоб поднимает им настроение."По его цитатам можно вообще книгу писать, очень харизматичный и умный человек, этим он многих и цепляет", – делятся ребята своими впечатлениями.Сергей Лавров по предложению президента Владимира Путина вошел в пятерку лидеров федерального списка "Единой России" на предстоящих думских выборах. Голосование пройдет с 17 по 19 сентября.