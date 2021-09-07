Губернатора Сипягина снова “отправляют” в отставку. Телеграм-канал, который посвящен политическим новостях в стране, даже назвал дату якобы последнего рабочего дня Сипягина на посту

Губернатора Сипягина снова “отправляют” в отставку. Телеграм-канал, который посвящен политическим новостях в стране, даже назвал дату якобы последнего рабочего дня Сипягина на посту главы региона – 24 сентября. Источник утверждает, что решение о преемнике Сипягина будет принято уже на следующей неделе, а заявление об отставке уже написано. “Решение будет принято за неделю до последнего рабочего