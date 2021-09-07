Роскачество, исследовав более 100 посудомоечных машин, составило рейтинг лучших и назвало лидеров в категории «цена-качество».

Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили . Испытания этого года показали, что низкая эффективность посудомоек при мытье и сушке — не только черта бывшей в эксплуатации бытовой техники, но и новых моделей: посуда оставалась по-прежнему грязной. В результате пятерка лидеров по сравнению с 2020 годом сменилась почти полностью.Согласно данным социологического опроса Роскачества, часто встречающиеся проблемы среди пользователей посудомоек — налет, низкое качество мытья (посуда оставалась грязной), а также снижение качества сушки. «Кроме того, пользователи жалуются на отсутствие нагрева воды и регулярные протечки», — дополняет начальник отдела международных исследований Роскачества Марина Боровкова.ТОП-5 посудомоек 2021По итогам 2021 года в лидирующую пятерку вошли исключительно встраиваемые посудомоечные машины стоимостью от 65 до 100 тысяч рублей — они обеспечивают лучшее качество мытья и сушки. Лидерами стали Miele и Bosch, чьи посудомойки набрали высокие баллы среди как встраиваемых, так и отдельно стоящих моделей.При этом мытье посуды в энергосберегающем режиме оказалось эффективней, чем в основном режиме. В экорежиме машина проработает дольше (иногда на несколько часов), но позволит сэкономить на воде и электроэнергии. В среднем, экономия составит порядка 30% в сравнении с работой в основном режиме.Для загрязнения посуды использовали отварную гречку, молочную овсяную кашу, жаренные на масле котлеты, яичницу и рыбу в соусе. Следы от пищи сушили в нагревательном аппаратеЛидеры по соотношению «цена-качество»Оптимальным вариантом по соотношению «цена-качество» стали узкие (45 см) встраиваемые посудомойки до 40 000 рублей. Например, Bosch SPV4HKX2DR стоимостью 35 700 рублей, которая отмывает 75% загрязнений на всех типах посуды. Еще один недорогой вариант — посудомойка Ikea Finputsad стоимостью 40 000 рублей, которая моет посуду в 10-ти разных режимах.Сколько воды расходуют посудомойкиНа рынке чаще всего можно встретить посудомоечные машины двух размеров: 45 см (узкие) и 60 см (полноразмерные). Основное отличие между ними — вместимость, то есть количество посуды, которое можно будет помыть за один цикл работы. Если для узких это в среднем 9-10 комплектов, то для полноразмерных — 12-15.Испытания Роскачества показали, что полноразмерные модели посудомоек более экономичны в сравнении с узкими. Некоторые из них расходуют всего пол-литра воды на один комплект посуды (10 предметов), в том время как узкие модели — около одного литра. При этом расход воды в обеих случаях все равно гораздо меньше, чем мытье руками.Как подобрать посудомойку для домаВыбор подходящей посудомоечной машины следует начать с оценки свободного пространства и размеров кухни. Если площадь позволяет, то выбирайте любую встраиваемую полноразмерную модель из рейтинга ТОП-5. Эти модели отмывают более 80% грязной посуды. Сложнее всего посудомойки справляются с мытьем сковородок и кастрюль.Впервые исследование посудомоек Роскачество представило в январе 2018 года. Сегодня рейтинг включает 103 модели 16-ти брендов. В лидерах — приборы Miele, Bosch и Ikea.