Во Владимирской области на 7 сентября выявлено 157 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Во Владимире диагноз подтвердился у ..

Во Владимирской области на 7 сентября выявлено 157 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 31 человека. Ещё 24 жителей подхватили опасную инфекцию 24 сл. в Ковровском, 22 сл. в Муромском, 14 сл. в Гусь-Хрустальном, 10 сл. в Кольчугинском, 10 сл. в Суздальском, 9 сл. в Киржачском, 7 сл. в Вязниковском, 9 сл. в Юрьев-Польском, 1 сл. в Петушинском, 5 сл. в Александровском, 2 сл. в Собинском, 3 сл. в Меленковском, 2 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в г. Радужный, 4 сл. в Селивановском, 2 сл. в Камешковском)Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 50 395 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 11 582 случая во Владимире, 5875 - в Гусь-Хрустальном районе, 5430 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.