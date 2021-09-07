Норковая шуба, кольцо с бриллиантом и целый комплект ювелирных украшений – эти и многие другие ценные вещи ждут участников акции Миллион призов. Она проводится среди тех, кто проголосует на сентябрьских выборах онлайн.

Норковая шуба, кольцо с бриллиантом и целый комплект ювелирных украшений – эти и многие другие ценные вещи ждут участников акции "Миллион призов". Она проводится среди тех, кто проголосует на сентябрьских выборах онлайн.Крупные подарки станут хорошим стимулом для дистанционного голосования, считают представители московского бизнеса.Директор по маркетингу ювелирной компании SOKOLOV Алексей Карев напомнил о риске заражения коронавирусом на избирательных участках. "Когда голосование дистанционное – все риски минимизируются", — отметил он.Среди победителей акции разыграют сертификаты номиналом 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов. Каждый балл равен 1 рублю. На них можно приобрести ювелирные изделия, шубы и пуховики, спортивную экипировку.В акции "Миллион призов" участвует и московский общепит. Среди партнеров программы – "Чайхона номер один", "Кафе Пушкинъ", "ДжоДжоли" и другие рестораны и кафе.Также победители акции смогут приобрести детские вещи в магазинах "Кораблик", "Детский мир", товары для творчества в сети "Леонардо". Призовые сертификаты нужно обменять на промокоды до 31 декабря текущего года и потратить до 1 апреля 2022 года.Вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте призвал москвичей принять участие в дистанционном голосовании."Во-первых, удобно, а во-вторых, безопасно, и, в-третьих, как выясняется, это еще и довольно выгодно и интересно", – пояснил он.Для участия в акции необходимо до 13 сентября включительно подать заявку на электронное голосование. Розыгрыш призов пройдет 18-20 сентября в эфире телеканала "Москва 24".