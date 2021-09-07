Выяснилось, что женщина заказала данный сертификат в сети Интернет, заплатив за него 21 тысячу рублей.

Участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по району Марьино города Москвы задержал местную жительницу, подозреваемую в использовании заведомо подложных медицинских документов.По имеющейся информации, женщина пришла в районную поликлинику, чтобы выяснить, почему не считывается присвоенный ей QR-код вакцинированного. Работники медучреждения усомнились в подлинности именного сертификата о профилактической прививке от COVID-19, который предъявила им гражданка, и обратились в полицию.В ходе проверки участковый установил, что данный документ имеет признаки подделки. Выяснилось, что женщина заказала данный сертификат в сети Интернет, заплатив за него 21 тысячу рублей.Дознавателем отдела МВД России по району Марьино города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 327 УК РФ. В отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.