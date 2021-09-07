Президент России Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу находятся на отдыхе. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам Пескова, Путин и Шойгу ..

Президент России Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу находятся на отдыхе. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По словам Пескова, Путин и Шойгу проводят досуг в одном из регионов Сибири, но конкретное место пока держится в тайне. Они гуляют на свежем воздухе посреди гор и тайги, что представитель Кремля назвал обычным отдыхом политиков и пообещал, что сделанные во время путешествия фотографии будут обнародованы. Дипломат добавил, что скорее всего политики вернутся в Москву в среду вечером, передаёт