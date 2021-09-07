Из оборота изъяты наркотики растительного происхождения.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя одной из местных деревень. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка безцели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, в значительном размере).В ноябре прошлого года на одной из улиц районного центра сотрудники полиции остановили автомобиль, в салоне которого обнаружили бумажные свертки с растительной массой, части растений, пластиковую бутылку со следами копоти.Проведенной впоследствии экспертизой установлено, что в свертках находилось наркотическое средства марихуана массой 3,3 грамма, а среди изъятого - наркосодержащие части растений конопли массой 7,8 грамма.Обвиняемый пояснил, что нашел дикорастущую коноплю и впоследствии сделал из него марихуану для личного потребления.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Аналогичные факты пресечены сотрудниками полиции в Киржаче, где местный житель сбыл марихуану приятелю, и в Камешковском районе, где сотрудники полиции обнаружили в доме у местного жителя листья и части растений конопли.По данным фактам возбуждены уголовные дела.