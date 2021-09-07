Тарас Березовец считает, что Александр Лукашенко бросил в тюрьму будущего президента Белоруссии.

Тарас Березовец считает, что Александр Лукашенко бросил в тюрьму будущего президента Белоруссии.За политической обстановкой в Белоруссии активно следят даже украинские эксперты. В условиях цензуры зачастую они сообщают куда больше информации, что местные СМИ или аналитики. Так, известный киевский политолог Тарас Березовец выпустил очередной обзор на ситуацию в соседней республике. Он назвал имя будущего президента Белоруссии.Нынешний глава государства Александр Лукашенко оказался в эпицентре политического скандала мирового масштаба. Только ленивый западный политик не раскритиковал Батьку после посадки оппозиционеров Марии Колесниковой и Максима Знака. 6 сентября суд признал их виновными по экстремистской статье – в попытке организации государственного переворота – и приговорил, соответственно, к 11 и 10 годам тюремного заключения.Поддержку политикам выразили как их сторонники, так и международные эксперты. Свое видеообращение политолог Березовец назвал красноречиво: "Лукашенко бросил в тюрьму будущего президента". Он рассказал о подробностях уголовного дела против оппозиционеров.Иными словами, украинский эксперт считает Колесникову будущим президентом Белоруссии, ведь именно ей был посвящен ролик на его ютуб-канале. По мнению Березовца, оппозиционный политик сегодня является "лидером сопротивления диктатуре Лукашенко".