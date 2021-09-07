В ближайшее время документацию обсудят на научно-методическом совете Минкульта.

Историко-культурная экспертиза одобрила проект реставрации Золотых ворот во Владимире. Акт о положительном заключении госэкспертизы опубликован на сайте Минкульта.В роли проектировщика выступала Научно-производственная компания «Тектоника». Согласно ПСД, планируется реконструировать фасад, цоколи и крыльцо. Кладку очистят от загрязнений.Стены угловых башен, пристройки, кровля, купол, крест – всё подлежит ремонту. У памятника архитектуры заменят окна и электропроводку. Двери – отреставрируют, своды – утеплят.Проект подразумевает восстановление стоков дождевых вод, обустройство системы антиобледнения карнизов кровли, обработку деревянных элементов огнезащитными веществами.Таким образом, температурно-влажностный режим приведут в пригодное для размещения экспозиций состояние. На объекте установят климатическое оборудование.На втором этаже разберут перекрытие, разделяющее объём барабана от Ризоположенской церкви, демонтируют двойные переплёты окон, взамен которых установят стеклопакеты. Интерьер, пол церкви, галерея и лестница также подлежат реставрации.Прилегающую территорию вымостят тротуарным камнем. Для безопасности туристов на границах объекта появятся бордюры. При ремонте дорожного полотна вокруг Золотых ворот говорится о необходимости применения материалов, снижающих уровень вибрации. Для защиты памятника архитектуры от выхлопных газов рассматривается возможность снижения транспортного потока по Большой Московской и Дворянской.В ближайшее время документацию обсудят на научно-методическом совете Минкульта. Её намерены согласовать до конца года.