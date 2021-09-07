Решение суда в законную силу пока не вступило.

В Радужном прокуратура добивается лишения водительских прав гражданина, имеющего 14 категорий на управление транспортными средствами.В ходе проверки установлено, что житель ЗАТО состоит на учёте у врача-психиатра в Клепиковской ЦРБ. При этом в его водительском удостоверении открыты категории: «A», «А1», «В», «В1», «С», «С1», «D», «D1», «ВЕ», «СЕ», «С1Е», «DE», «D1E», и «M».«Болезнь мужчины является противопоказанием к управлению машинами. Прокурор обратился в суд с иском о прекращении срока действия прав. Клепиковский районный суд Рязанской области удовлетворил требования», - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Решение суда в законную силу пока не вступило.