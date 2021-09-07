07.09.2021

2021-09-07 18:35:05

Рок-н-ролльный ультрамарафон прошел по живописным местам Владимирской области

Из настоящего старинного замка через броды, болота и леса, мимо Судогодского фонтана и Дюкинских карьеров. Ежегодный ультрамарафон Fountastic Rockstle Ultra Trail прошел во Владимирской области. 250 трейл-раннеров со всей России приняли участие в забеге. О том, как это было, расскажет Артём Яковенко.



8 дистанций. Для начинающих - полтора километра, а профессионалы могут попробовать себя в беге на 90. Сергей Морозов - победитель забега 2020 года. Спортсмен приехал из Коврова. Рассказывает: в таких забегах у атлета есть риск получить травму, пока он любуется видами.



Сергей Морозов, спортсмен:



- Самое важное - получить удовольствие, добежать, не получить травмы, ну и, конечно, постараться победить, как и в прошлом году.



Трейл-раннинг - бег по пересеченной местности, чаще по природному ландшафту, с элементами кросса и горного бега. Особенность таких состязаний - исторические достопримечательности. Бегуны своими глазами могут увидеть красоту природных объектов и живописность местности.



Роман Алексеев, организатор ультрамарафона:



- Очень интересные, разнообразные дистанции, разный ландшафт: и горный, и лесной, и поля, и болота, несколько бродов у всех дистанций, такая разнообразная трасса.



"Беги с рок-н-роллом, живи с рок-н-роллом" - слоган ультрамарафона. После забега всех спортсменов ждали концерт групп "Азовское море" и “Рекорд Оркестр”. Музыканты уже второй год поддерживают бегунов, причем буквально. Солист группы "Рекорд Оркестр" Тимофей Копылов в этом году вместе с атлетами пробежал 10 километров.



Тимофей Копылов, солист группы "Рекорд Оркестр”:



- Потрясающая организация! Дали старт, потом я финишировал, потом меня накормили.



Если рок-концерт могут послушать все гости фестиваля, то призы достались только победителям - спонсорские награды, медали и обработанные камни с Дюкинского карьера как памятный знак состязаний. Следующий забег состоится в Вяткино, 4 декабря. Организаторы говорят, что дистанции там будут скромнее, до 30 километров. Но зрелищность и эмоции будут те же.



Артём Яковенко, Александр Кайнд. "Вести- Владимир".