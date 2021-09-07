В 16.25 кран был сложен без происшествий.

В Александрове 7 сентября в 13.30 на улице Жулева у дома №8 накренился строительный кран, выстой 52 метра. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской областиКрановщик самостоятельно спустился с него. Обслуживающей организацией ООО «Механик» были проведены работы по безопасному складыванию конструкции. К работе привлекли автолестницу спасателей МЧС.В 16.25 кран был сложен без происшествий.На время проведения работ 71 жильца двух подъездов 9-ти этажного дома эвакуировали на улицу. Среди них было 9 детей.На месте работали 26 человек и 10 единиц техники. От МЧС России - 4 человека, 2 единицы техники.