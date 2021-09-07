Изменится схема движения автобусов.

В День города Владимира из-за полумарафона «Золотые ворота» ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.Для обеспечения безопасности проезд будет закрыт 06.30 до 15.00 - по улицам Дворянской, Большой Московской и Большой Нижегородской на участке от Студёной Горы до площади Фрунзе. Объезд транспорта будет организован через Студеную Гору, улицу Дзержинского, Октябрьский проспект, Лыбедскую магистраль и улицы Луначарского, Мира, Усти-на-Лабе, Гагарина.С 06.30 до 18.00 движение машин будет запрещено по Дворянской и Большой Московской на участке от Студёной Горы до улицы Гагарина. Объезд - по тому же маршруту.На указанное время изменится схема движения автобусов и троллейбусов, курсирующих через центр города.Остальной общественный транспорт будет работать без изменений.В горадминистрации напоминают о своевременном выборе путей объезда.