Экс-сотруднику МВД грозит четыре года колонии.

В Камешкове за превышение должностных полномочий осудят бывшего начальника тыла местного ОМВД.По версии следствия, полицейский регулярно вносил в путевые листы завышенные сведения об объёмах бензина, выданных сотрудникам ДПС. Мужчина давал подчинённым незаконные указания о внесении в документы ложных сведений об израсходованном топливе и пройденном километраже. На АЗС злоумышленник предъявлял талоны, заверенные собственным автографом и забирал горючку себе.Вину злоумышленник признал и возместил ущерб.Уголовное дело рассмотрит Камешковский районный суд. Экс-сотруднику МВД грозит четыре года колонии.«Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД по Владимирской области. Сотрудник уволен по дискредитирующим основаниям», - прокоментировали дело в пресс-службе УМВД по Владимирской области.