Обещать – не значит не строить. На улице Зеленой в микрорайоне Коммунар рабочие начали рыть котлован для будущей семиэтажки с подземным паркингом. Пока глубина составляет один метр.

Обещать – не значит не строить. На улице Зеленой в микрорайоне Коммунар рабочие начали рыть котлован для будущей семиэтажки с подземным паркингом. Пока глубина составляет один метр. Строители должны выкопать еще шесть. Но уже на начальном этапе они столкнулись с препятствием: вода начала скапливаться в яме. А жители предупреждали, что зона является подтопляемой, а в