Погорельцы смогут улучшить жилищные условия.

В Коврове оценщики установят выкупную стоимость жилья выше, чем в среднем по городу. В результате пострадавшие от пожара жильцы смогут улучшить жилищные условия. Об этом стало известно на встрече с ковровчанами, которая состоялась в мэрии.Специалисты фирмы «АНИКС» оценили стоимость квадратного метра жилплощади в доме №10 в размере 36 тысяч рублей. Для сравнения, цена недвижимости на вторичном рынке колеблется от 22 до 33 тысяч.«Отметим, что на квартирах не должно быть обременения, которое накладывается в случае покупки за счёт маткапиталла или при наличии долгов. К моменту выкупа обременения должны быть сняты», - рассказали ковровские чиновники.В здании мэрии организуют работу сотрудника компании-оценщика, который разъяснит горожанам все интересующие вопросы. Деньги на выкуп жилья могут поступить в течение двух месяцев.﻿Добавим, что местные власти пока не собираются сносить