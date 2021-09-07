Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сделал новое удивительное заявление.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сделал новое удивительное заявление.Вопрос Крыма неустанно обсуждается на Украине вот уже восьмой год. За это время украинские политики озвучивали разные версии потери полуострова. На сей раз своим мнением поделился известный своими громкими высказываниями Алексей Арестович.Советник главы Офиса Владимира Зеленского заявил, что в 2014 году было необходимо защищать Крым, стреляя в российских военных. Мол, после первых же потерь русские покинули бы полуостров. Арестович даже заявил, что тогда из Москвы была четкая команда – отступать в случае жертв.По его мнению, необходимо было всего 20 украинских солдат, которые не побоялись бы выстрелить. Он считает, что тогда никто этого не сделал, поскольку среди военнослужащих на полуострове был "тотальный моральный обвал". Арестович считает, что в Крыму просто все сдались.Напомним, советник главы Офиса Зеленского , что Украина обречена на имперскость. Также Алексей Арестович идею переименования страны. А еще он , что Киев якобы снялся с крючка Минских соглашений.Ранее "Дни.ру" писали о встрече украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена. Сообщалось, что СШАвыделят Украине 463 миллиона долларов на реформы. Однако многие политики , что в целом переговоры, состоявшиеся в Белом доме 1 сентября, были безрезультатными.