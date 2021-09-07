В качестве пассажира в машине находился 30-летний приезжий мужчина. При виде полицейских он стал заметно нервничать и пытался покинуть транспортное средство...

«Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали приезжего мужчину по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства – мефедрона.Инспекторы ГИБДД УВД по ВАО на Хабаровской улице с целью проверки документов остановили автомобиль такси. В качестве пассажира в машине находился 30-летний приезжий мужчина. При виде полицейских он стал заметно нервничать и пытался покинуть транспортное средство. Полицейскими было принято решение провести личный досмотр гражданина, в результате которого обнаружены 35 пакетов с веществом неизвестного происхождения массой более 80 граммов.Согласно проведенному исследованию части изъятого материала установлено, что в его состав входит наркотическое средство – мефедрон. Наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.Следственным отделом ОМВД России по району Гольяново г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и частью 4 статьи 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73