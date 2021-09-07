07.09.2021

2021-09-07 19:30:06

В рамках празднования Дня города во Владимире выступит группа Братья Грим

Празднование Дня города Владимира в этом году состоится, несмотря на сложности эпидемиологической обстановки. Основные торжества в областной столице пройдут 11 сентября, но и накануне организаторы порадуют горожан яркими событиями.



Начнётся празднование дня города Владимира 8 сентября экологическим автопробегом "Чистая страна 2.0". Через город пройдет колонна коммунальной техники. Правда, посмотреть на мусоровозы можно будет только при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. А вот принять участие в плоггинг- забеге сможет любой желающий.



Сергей Сухопаров, начальник управления по охране окружающей среды администрации города Владимира:



- В течение определенного промежутка времени, в данном случае, это будет час в промежутке с 13 до 14, молодые люди по территории пляжа на Клязьме перемещаются как-то и собирают мусор. Кто больше мусора соберёт, получит призы от федеральных спонсоров. Первые три места будут награждены призами.



Также в первый день праздника на стадионе “Лыбедь” выступит группа "Братья Грим". Основные торжества пройдут 11 сентября. Все начнётся с открытия пятого полумарафона "Золотые ворота". Он пройдет в центре города. Планируется, что в нем примут участие полторы тысячи человек. Мероприятие также будет проходить с ограничениями.



Елена Корнева, начальник управления по физкультуре и спорту администрации города Владимира:



- Вообще на театральной площади будет организован такой стартово-финишный городок, куда пропускаются со всеми нормативами, документами, актами, спортсмены с наличием сертификата либо с ПЦР тестами. Именно для них там будет организован праздник.



По традиции, праздник завершится фейерверком. Правда, место его проведения пока не сообщают. Самая затратная часть торжеств будет оплачена за счет спонсорских средств.



Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Владимира:



- В этом году, по большому счету, мы не обращались к нашим уважаемым партнерам. Понимая, что у многих из них очень непростая экономическая ситуация. Посмотрели, условно говоря, за счет средств управления. Потому что многое делается нашими собственными силами, без привлечения каких-либо дорогостоящих активностей и проектов. То есть своими силами, а вот фейерверк, он будет оплачен одним из спонсоров.



Городские власти специально рассредоточили мероприятия по всему городу, чтобы жители всех районов смогли приятно провести время. Организаторы обещают, что любой сможет найти себе развлечение по душе.



Константин Миронов, Семён Карпов. “Вести-Владимир”.



