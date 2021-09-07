Накопившаяся задолженность превышала один миллион рублей.

В Собинском районе завод по производству электрического и электронного оборудования для автотранспорта погасил более миллиона рублей долгов по налогам. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Владимирской области.Для начала судебные приставы завели в отношении предприятия исполнительное производство. Сотрудник ведомства вынес постановление о снятии денег с банковского счёта компании, а также о запрете на регистрацию двух легковых автомобилей и четырёх фур.Спустя несколько дней руководство предприятия заплатило налоги и теперь живёт спокойно.