Обвиняемая сняла с банковского счета бывшего молодого человека 5 тысяч рублей. За это ее могут отправить за решетку на 6 лет. Обокрала пьяного сожителя. 23-летнюю девушку обвиняют в краже с

Обвиняемая сняла с банковского счета бывшего молодого человека 5 тысяч рублей. За это ее могут отправить за решетку на 6 лет. Обокрала пьяного сожителя. 23-летнюю девушку обвиняют в краже с банковского счета. В полицию обратился ее 21-летний молодой человек, он заявил о пропаже денег с карты. Правоохранители выяснили, что злоумышленницей могла оказаться бывшая девушка потерпевшего.