Задержанная работала в салоне в должности диспетчера, отвечала на телефонные звонки клиентов, информируя их о перечне услуг интимного характера...

Сотрудники ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали женщину, подозреваемую в организации притона для занятия проституцией.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Братиславской улице сотрудники полиции задержали 34-летнюю жительницу Подмосковья по подозрению в организации притона для занятия проституцией. Установлено, что задержанная работала в салоне эротического массажа в должности диспетчера, отвечала на телефонные звонки клиентов, информируя их о перечне услуг интимного характера, которые девушки могли оказывать за денежное вознаграждение.Отделением дознания УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Кроме того, во время проверки в указанном салоне находились три приезжие женщины в возрасте от 20 до 40 лет, которые оказывали услуги сексуального характера за денежное вознаграждение. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.11. КоАП РФ «Занятие проституцией».Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18