Владимир Киселев с рабочим визитом в Кольчугино. Оценил ход дорожных работ, ремонт местной спортшколы, посмотрел, как благоустраивают подъездные пути к участкам для многодетных семей. Визит

Владимир Киселев с рабочим визитом в Кольчугино. Оценил ход дорожных работ, ремонт местной спортшколы, посмотрел, как благоустраивают подъездные пути к участкам для многодетных семей. Визит именно в Кольчугинский район не случаен. Оттуда на горячую линию по ремонту дорог поступило сразу несколько тревожных звонков. Причина – простой на улице Вокзальной. Некогда одна из важнейших дорожных артерий