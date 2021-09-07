Регион находится среди лидеров на протяжении 15 лет.

Владимирская область вошла в список 24 регионов РФ с высоким качеством управления финансами. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.«В рейтинге учитывается качество бюджетного планирования, исполнения бюджетов, управления долгами и имуществом, оцениваются финансовые отношения с городами и районами, степень прозрачности бюджетного процесса, а также выполнение нацпроектов и майских указов Президента», - рассказали в обладминистрации.Добавим, что 33-ий регион входит в число лидеров на протяжении 15 лет.