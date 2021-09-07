Из-за полумарафона 11 сентября проезд для всех видов транспорта через центр Владимира будет закрыт. В эту субботу за руль лучше не садиться. Автолюбители могут столкнуться с большими

Из-за полумарафона 11 сентября проезд для всех видов транспорта через центр Владимира будет закрыт. В эту субботу за руль лучше не садиться. Автолюбители могут столкнуться с большими пробками на дорогах города. Причина – проведение полумарафона “Золотые ворота”. Уже с 6.30 утра центральные улицы Владимира начнут перекрывать. Проезд закроют от Студеной Горы до площади Фрунзе. Объезжать