Утром 7 сентября на благоустройство города вышли 50 единиц техники и 56 дворников «Центра управления городскими дорогами».

Утром 7 сентября на благоустройство Владимира вышли 50 единиц техники и 56 дворников «Центра управления городскими дорогами». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.«Продолжается ремонт дорог на улицах Василисина, Балакирева, Чапаева, на Горном проезде и в Октябрьском военном городке. Он ведётся струйно-инъекционным методом, который позволяет выровнять поверхность при минимальных затратах. На улицах Энергетиков, Котовского, Павлика Морозова и проспекте Строителей появятся «лежачие полицейские», - поделились подробностями в горадминистрации.Продолжается обновление разметки, обозначений пешеходных переходов, остановок общественного транспорта.Ежедневно ведётся уборка мусора, удаление незаконной рекламы, ремонт элементов благоустройства. Поливальные и уборочные машины промывают дорожное полотно от грязи, выметаются тротуары. На остановочных павильонах рабочие красят лавочки и урны.