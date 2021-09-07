Асфальтирование второй обещают завершить к 1 ноября.

Во Владимире отремонтировали первую половину моста на повороте с улицы Мира к Дворцу детского юношеского творчества. Она открыта для движения транспорта.Подрядчик приступил к ремонту второй половины. Строители ведут работы по демонтажу асфальта и ограждений.«Незначительное отклонение от плана-графика, возникшее из-за проблем с поставками стройматериалов, компенсировано тем, что компания выполняла ремонт под сооружением, который был запланирован на более поздний срок. В целом готовность объекта - более 50%», - прокомментировал ситуацию начальник отдела контроля и технического надзора за объектами благоустройства МКУ «Благоустройство» Павел Богов.По отремонтированной полосе организовано реверсивное движение. Жители могут заезжать к ДТЮ и во дворы с улицы Мира привычным маршрутом.Движение автобусов №№ 11С, 23 и 55 осуществляется без подъезда к Дворцу. Расписание не изменилось.Напомним, что стоимость восстановления конструкций составила 13,76 млн рублей. Работы должны завершиться к 1 ноября.