Ревнивой женщине грозит до 15 лет лишения свободы за смерть своего мужа. 38-летнюю жительницу Владимира обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности

Ревнивой женщине грозит до 15 лет лишения свободы за смерть своего мужа. 38-летнюю жительницу Владимира обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Как установило следствие, в ночь на 3 июня этого года женщина вместе с мужем распивали спиртные напитки. В какой-то момент они поругались на почве ревности. В ходе конфликта