Ревнивой женщине грозит до 15 лет лишения свободы за смерть своего мужа. 38-летнюю жительницу Владимира обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности
<a href="https://33live.ru/novosti/07-09-2021-vo-vladimire-zhenshhina-na-pochve-revnosti-smertelno-ranila-muzha.html" target="_blank">Во Владимире женщина на почве ревности смертельно ранила мужа</a> - Ревнивой женщине грозит до 15 лет лишения свободы за смерть своего мужа. 38-летнюю жительницу Владимира обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности
[url=https://33live.ru/novosti/07-09-2021-vo-vladimire-zhenshhina-na-pochve-revnosti-smertelno-ranila-muzha.html]Во Владимире женщина на почве ревности смертельно ранила мужа[/url] - Ревнивой женщине грозит до 15 лет лишения свободы за смерть своего мужа. 38-летнюю жительницу Владимира обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности