В ходе пьяной ссоры обвиняемая зарезала супруга кухонным ножом.

Во Владимире осудят 38-летнюю женщину, которая зарезала мужа. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.В ночь со 2 на 3 июня супруги, находясь дома, распивали спиртное. На почве ревности между влюблёнными произошла ссора.«Обвиняемая в спальне кухонным ножом нанесла мужчине удар по левой ноге. У пострадавшего была пробита артерия. После случившегося она взяла в прихожей тряпки, перетянула потерпевшему ногу и обработала рану перекисью. Однако её ненаглядный скончался от потери крови», - пояснили в ведомстве.Подозреваемая признала свою вину. За убийство благоверного ей грозит 15 лет колонии. Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд.