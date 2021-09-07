На эти цели выделено около 200 млн рублей.

За восемь месяцев текущего года почти 50 тысяч жителей Владимирской области получили доплату за стаж работы. На эти цели было направлено почти 200 млн рублей.Напомним, что право на выплату имеют владимирцы, которые отработали не менее 40(для женщин) и 45(для мужчин) лет. При этом они не должны пользоваться другими мерами соцподдержки.«Заявление о назначении пособия подаётся социальную защиты населения по месту жительства. Необходимо предоставить паспорт, трудовую книжку, СНИЛС», - уточнили в администрации региона.Обращение можно направить в электронном виде через госуслуги.