07.09.2021

2021-09-07 13:30:06

Во Владимирской области очередной фальшивомонетчик предстанет перед судом

В суд направлено уголовное дело 41-летнего жителя Гусь-Хрустального, обвиняемого в хранении, перевозке и сбыте заведомо поддельных билетов Центрального банка России.



Следствие установило, что ранее неоднократно судимый гусевчанин, получив от неустановленного лица два банковских билета ЦБ РФ номиналом 2 тыс. рублей, убедился в их поддельности и стал хранить их с целью дальнейшего сбыта. Позже в поселке Красное Эхо Гусь-Хрустального района злоумышленник совершил покупки в магазинах, где расплатился фальшивками и получил сдачу в виде подлинных денежных купюр.



Дело направлено на рассмотрение в Гусь-Хрустальный городской суд, сообщила прокуратура Владимирской области.







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