-" В зубах доска, в глазах тоска.
(Мужик провалился в деревенский толчок.)
-" Не петух, а поет, не дед, а бабку имеет, кто это?
(Филипп Киркоров.)
-" Что объединяет горелый хлеб, утопленника и беременную женщину?
(Не успели вытащить...)
-" С луком с яйцами, но не пирожок?
(Робин Гуд.)
-" Какая страна самая вооруженная?
(Израиль,... там все с обрезами ходят.)
-" Что такое: глаза боятся - руки делают.
(Секс по телефону.)
-" Похоронили проститутку, на надгробье написали: "Теперь они всегда
будут вместе". Кто они?
(Ноги.)
-" Сколько яиц может удержать женщина в одной руке?
(Оба.)
-" Ползут три черепахи по плоскости.
Одна говорит: впереди меня нет черепах, а сзади ползут две.
Другая говорит: впереди меня одна черепаха и сза
еще анекдот!