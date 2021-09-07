Вечером 5 сентября под колесами скоростного поезда “Стриж” погиб 42-летний мужчина. Эта трагедия произошла на железнодорожной насыпи возле улицы Элеваторной и гаражей на улице

Вечером 5 сентября под колесами скоростного поезда “Стриж” погиб 42-летний мужчина. Эта трагедия произошла на железнодорожной насыпи возле улицы Элеваторной и гаражей на улице Фатьянова. Как сообщает Горьковская железная дорога, на 187-м километре пути у Мелькомбината под скоростной поезд №705 попал человек. Состав двигался из Нижнего Новгорода в Москву. 42-летний мужчина погиб на месте, его