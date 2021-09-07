В украинских СМИ обсуждают тему будущей войны, которая будет выгодна США.

В украинских СМИ обсуждают тему будущей войны, которая будет выгодна США.Международные отношения между Украиной и Соединенными Штатами сегодня складываются не лучшим образом. Тому виной сразу несколько скандалов, в которые вляпалось политическое руководство Незалежной. Негативно на отношения якобы союзников повлияли и разворот президента Владимира Зеленского в сторону Китая – вечного противника Запада, и нежелание нынешних властей проводить антикоррупционные реформы по требованию американцев, и многие другие факторы.Так или иначе, на Украине заговорили о новой войне, которая, по версии местных журналистов, должна быть выгодна Белому дому. "Война на Украине выгодна США" – по словам аналитика Алексея Петрова, политические ток-шоу с этой темой заполонили медийное пространство.Военный эксперт, ветеран Донбасса подчеркнул, что о войне, выгодной американцам, говорят в нескольких украинских СМИ. В частности, он рассказал о депутате Киевской Рады, который выступил экспертом на телеканале "Наш", а потом под давлением общественности, естественно, заявил, что не понимал, куда его пригласили.Действительно ли, война на Украине выгодна США, сейчас сказать трудно. Против этой теории говорит повестка прошедшей 1 сентября встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена, где американский лидер в очередной раз заверил своего коллегу в поддержке. Подробности переговоров не распространяются, однако, как ранее сообщали "Дни.ру", на "не совсем солнечную атмосферу" на встрече с Байденом.