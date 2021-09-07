Не могут дождаться восстановления асфальтового покрытия после земляных работ. Как нам рассказали местные жители, во время строительства сорок шестой школы, велись работы по ремонту

Не могут дождаться восстановления асфальтового покрытия после земляных работ. Как нам рассказали местные жители, во время строительства сорок шестой школы, велись работы по ремонту канализационной системы и ливневки на прилегающих территориях. Рядом с домом №25 на Судогодском шоссе был произведен раскоп трубопровода. Тем самым рабочие повредили дорожное полотно и тротуар на въезде во двор, которыми