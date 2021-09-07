07.09.2021

2021-09-07 12:10:39

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (33(9779) от 7 сентября 2021 года).

ПРОТИВОСТОЯТЬ МОЖНО, ОБЪЕДИНИВШИСЬ

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве организован и проведён круглый стол с представителями субъектов профилактики наркомании г. Москвы. Читайте на странице 2.



НАСТАВЛЕНИЯ МАСТЕРА

В зале спортивного комплекса на Петровке состоялся семинар признанного мастера боевых единоборств Сергея БАДЮКА. Читайте на странице 2.



В ЖИЗНИ НЕТ ПОВОРОТА НАЗАД

Именно о таких неординарных личностях, как подполковник полиции Татьяна ТРЕБУШЕНКО, и отзываются с искренним уважением и признательностью, что они — люди поистине светлые и словно солнечные. Продолжение на странице 3.



ОПТИМИЗМ НЕ ДАСТ ОПУСТИТЬ РУКИ

По итогам минувшего года подполковник внутренней службы Валентина ВОЛКОВА стала лучшим сотрудником штабных подразделений столичной полиции. До недавнего времени она занимала должность начальника штаба отдела МВД России по району Соколиная гора. Сейчас Валентина Анатольевна — заместитель начальника территориального ОМВД. Читайте на странице 4.



ДИНАМОВСКИЙ ФЛАГ НАД ОХОТБАЗОЙ

21 августа в деревне Дорофеево (Московская область, Орехово-Зуевский район) состоялось торжественное открытие охотбазы «Дорофеево» МГО ВФСО «Динамо» и возобновление охотничье-хозяйственной деятельности. Читайте на странице 4.



ПУТЕШЕСТВИЕ В НАУКОГРАД

Первого сентября в школу идут воспитанники Центра поддержки семьи и детства «Зюзино» и Центра содействия семейному воспитанию «Каховские ромашки» — подшефных социальных учреждений УВД по ЮЗАО. Читайте на странице 5.



ПУСТЬ ШКОЛА ДЕТЯМ БУДЕТ В РАДОСТЬ!

Полицейские и общественники Восточного административного округа продолжают традиционную акцию «Помоги пойти учиться». Читайте на странице 5.



ПРОСТО БУДНИ У НИХ — ГРОЗОВЫЕ…ПОКРЫТЫЕ ТАЙНОЙ

Повод для разговора — приближающийся день рождения подразделения по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, ежегодно отмечающийся 12 сентября. Читайте на странице 6.



Я НА УЛИЦУ ПОШЁЛ И «СОКРОВИЩА» НАШЁЛ

Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из уголовного розыска УВД по ТиНАО задержали 63-летнего жителя столицы по подозрению в хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Продолжение на странице 6.



«ЖАНЕТТА» ПОПРАВЛЯЛА ТАКЕЛАЖ

Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО задержали женщину, подозреваемую в организации притона для занятия проституцией. Подробности читайте на странице 6.



…ИЗ НИХ ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ – ВМЕСТЕ

Этот материал я хотел построить в виде интервью, но очень быстро понял, что тогда многое из того, что нужно сказать о собеседнике, останется за его рамками. Читайте на странице 7.



«ЭТО МИЛОСТЬ БОЖИЯ…»

24 июля настоятелю нашего Знаменского храма при ГУ МВД России по г. Москве протоиерею Александру ТРЕПЫХАЛИНУ исполнилось 70 лет. Читайте на страницах 8-9.



«ВНОВЬ НАСТУПАЮТ ВРЕМЕНА МИНИНА И ПОЖАРСКОГО»

И для России, и для Москвы наступивший 1855 год оказался вовсе не безмятежным. Веселью не способствовала прежде всего Крымская война. Вот и новогодние гуляния прошли как-то незаметно, в газетах и на московских улицах всё больше обсуждали военную тему да коварство иноземцев. Подробнее на странице 10.



С ЛЮБОВЬЮ К ЛЮДЯМ

Начальник неврологического отделения, заслуженный врач России, кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Елена Григорьевна СМИРНОВА пришла в поликлинику № 1 ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» в 1968 году. Но вы и сейчас можете попасть к ней на приём. Спустя полвека непрерывного труда она по-прежнему с неиссякаемой энергией помогает пациентам. Читайте на странице 11.



ОДНАЖДЫ ЖЕРТВУЯ СОБОЙ

В июле этого года геройски погиб полковник милиции Сергей Лапин. Ценой собственной жизни он спас 10-летнюю девочку. «На первом месте — безопасность людей», — всегда говорил он. И остался верен этим словам до конца. Читайте на странице 12.



КАМЕНЬ НА СЕРДЦЕ

Заслуженный ветеран органов внутренних дел, участник Великой Отечественной войны, полковник милиции Алексей Петрушин и председатель Совета ветеранов УВД по ЗАО майор милиции Анатолий Товстоног приняли участие в торжественной церемонии открытия памятного знака. Камень заложен в честь защитников Москвы, крепивших оборону в этом районе столицы в самое тяжёлое для страны время — в период фашистского наступления на самое сердце Отечества осенью 1941 года. Подробности читайте на странице 12.



ПРЫЖОК К СПАСЕНИЮ

В здании ГУП «Московский метрополитен» состоялась церемония награждения 36-летнего жителя Волгоградской области, оказавшего помощь упавшему на рельсы пассажиру метрополитена. Продолжение на странице 12.



ОН БЫЛ ПЯТЫМ НАЧАЛЬНИКОМ МУРа

В газете «Петровка, 38» в № 34 за 12—18 сентября 2017 года, под рубрикой «Наш эксклюзив», напечатан мой очерк «Возвращённые имена сыщиков-руководителей». В публикации рассказывается о Василии Васильевиче Емельянове и Эдуарде Карловиче Синате, не числившихся ещё на тот момент в официальном списке начальников Московского уголовного розыска. Накануне 100-летия МУРа, которое праздновалось 5 октября 2018 года, портреты Василия Емельянова и Карла Сината были добавлены в галерею начальников Московского уголовного розыска. Читайте на странице 13.



ВОДОПРОВОДЧИКИ ОТ ЛУКАВОГО

В Кунцевском районном суде столицы вынесен приговор группе мошенников, которые под видом официальных сотрудников управляющих компаний «разводили» пожилых москвичей на почве якобы «необходимой» замены водопроводного оборудования. Читайте на странице 14.



ИСКУШЕНИЕ ПРИСТАВА

В Бабушкинском районном суде Москвы за получение взяток и мошенничество на скамье подсудимых оказалась бывший судебный пристав-исполнитель Юлия Баклыкова. Читайте на странице 14.



ДЕЛО БЫЛО НА СТРОЙКЕ

Рассмотрев это уголовное дело, судья огласил приговор Исломжону Абдуллаеву: за совершение убийства он приговорён к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Продолжение на странице 14.



МЫ — АРМИЯ СТРАНЫ, МЫ — АРМИЯ НАРОДА

В подмосковном парке «Патриот» завершил свою работу проводимый ежегодно Министерством обороны РФ VII Международный военно-технический форум «Армия». Читайте на странице 15.



ОБАЯТЕЛЬНЫЙ АФЕРИСТ

В последнее время в сети начинает набирать обороты новый вид мошенничества с сим-картами. Аферисты научились получать доступ к номеру телефона жертвы и переводить деньги из банковских приложений на свои счета. Подробнее на странице 15.



ОБЪЯВЛЕНИЕ

Читайте на странице 16.



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