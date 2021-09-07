В 2022 году лесовосстановление проведут на площади 400 тысяч гектаров.

Во Владимирской области второй год подряд ведётся компенсационное восстановление лесов. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе Белого дома.Первопроходцами стали компании «Транснефть – Верхняя Волга» и «Газпром межрегионгаз». В 2020 году высадили 500 тысяч деревьев, а в 2021– миллион саженцев. Осенью работы принимают специалисты департамента лесного хозяйства и лесничеств.В следующем году из-за строительства трассы М-12 объём посадок увеличится. Деревья планируется высадить на площади в 400 тысяч гектаров.«В ближайшее время состоится аукцион, по результатам которого определится исполнитель работ. Осенью участки подготовят, а посадка леса начнётся весной 2022 года», - подчеркнули в обладминистрации.Напомним, что ради возведения платной автомагистрали в 33-ем регионе