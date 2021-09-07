В Петушках и Александрове откроют представительства Центров «Мой бизнес».

Во Владимирской области на поддержку малого и среднего предпринимательства выделено ещё 33,4 млн рублей. Они направлены для расширения оказания услуг в рамках работы Центра «Мой бизнес».«По сравнению с прошлым годом финансирование увеличилось на 17 млн рублей», - подчеркнули в Белом доме.Ещё 16 млн потратят на создание Центров «Мой бизнес» в Петушках и Александрове.Всего в 2021 году на развитие МСП в регионе предусмотрено 654 млн рублей.