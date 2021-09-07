В целом владимирцы стали есть больше мяса, овощей и фруктов.

Владимирстат выяснил, как изменился рацион жителей региона за последние восемь лет. Ведомство опросило 550 владимирских семей. В целом владимирцы стали есть больше мяса, овощей и фруктов.Средний доход опрошенных составил около 24 тысяч рублей. При этом 17,5% респондентов признались, что денег хватает только еду, а 0,3% − голодают. В 2020 году жители области тратили на питание 46,4% заработка, что на 10% больше, чем до пандемии коронавируса.В рационе людей стало больше белков и меньше углеводов. Однако если брать сельскую местность, то там калорийность продуктов снижается. Селяне употребляют более жирную пищу.За восемь лет жители Владимирской области стали есть меньше картошки – почти на килограмм в месяц. Потребление овощей, фруктов, сахара, яиц и мяса немного выросло. Сократился показатель потребления рыбы.Добавим, что 10% наиболее бедных владимирцев тратят на еду 3695 рублей в месяц на человека.