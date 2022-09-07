Во время проведения VI Владимирского полумарафона «Золотые ворота - 2022» с 07.00 до 16.00 10...
Во время проведения VI Владимирского полумарафона «Золотые ворота - 2022» с 07.00 до 16.00 10 сентября 2022 вводится ограничение движения всех видов транспорта по улицам Дворянской, Большой Московской и Большой Нижегородской на участке от ул. Студеная гора до площади Фрунзе.
Также на это время будут изменены маршруты движения общественного транспорта, следующего через центральную часть города, сообщает пресс-служба городской администрации.
Троллейбусные маршруты:
№ 1 - ул.Фатьянова - ул.Чайковского - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Мира - театр «Разгуляй».
№ 2 - движение приостанавливается.
№ 5 - ул.Фатьянова - ул.Чайковского - пр-кт Строителей - ул.Мира - ул.Усти на Лабе - Вокзал.
№ 7 - пр-кт Ленина - ул.Чайковского - пр-кт Строителей - ул.Мира - ВЭМЗ.
№ 8 - движение приостанавливается.
Автобусные маршруты:
№№ 1С, 5, 6С, 12С, 15, 16С, 17, 22, 25, 26С, 27, 28, 33С, 36 будут направлены в объезд по улицам Дзержинского, Октябрьский пр-кт, Лыбедская магистраль.
№№ 12С, 15, 22, 25, 26С на участке от остановки «Студеная гора» до остановки «Площадь Фрунзе» будут следовать через «Политехнический колледж» - ул. Передний Боровок - Воронцовский переулок - Стадион «Лыбедь».
№№ 1С, 5 (внешнее кольцо), 6С, 17, 27, 36 на участке от остановки «Студеная гора» до остановки «ул. Луначарского» будут следовать через «Политехнический колледж» - ул. Передний Боровок.
Маршрут № 16С на участке от остановки «Студеная гора» до остановки «ул. Муромская» будет следовать через «Политехнический колледж» - ул. Передний Боровок.
№ 28 на участке от остановки «Студеная гора» до остановки «Владимирский юридический институт» будет следовать через «Политехнический колледж» - ул. Передний Боровок - Воронцовский переулок - Стадион «Лыбедь».
№ 33С на участке от остановки «Студеная гора» до остановки «Областная администрация» будет следовать через «Политехнический колледж».
Остальные маршруты общественного транспорта следуют без изменений.