В связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки в направлении курортов черноморского...

В связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки в направлении курортов черноморского побережья России, а также Санкт-Петербурга и Казани, в сообщении со станциями Горьковской железной дороги назначены дополнительные рейсы сезонных поездов и увеличена периодичность курсирования регулярных поездов.С вокзалов и станций Горьковской железной дороги назначены дополнительные сезонные поезда и увеличена периодичность курсирования регулярных поездов в популярные туристические регионы.Фирменный поезд №59/60 «Волга» сообщением Нижний Новгород – Санкт-Петербург снова будет курсировать до конца года в ежедневном режиме. Напомним, из Нижнего Новгорода этот поезд отправляется в 19:06 и прибывает в Северную столицу на следующие сутки в 9:05. Из Санкт Петербурга поезд отправляется в 18:07 и прибывает в Нижний Новгород на следующий день в 7:40.Кроме того, с начала сентября увеличится периодичность курсирования поездов №133/134 Казань – Санкт-Петербург, который останавливается в Муроме, и №51/52 Нижний Новгород – Казань. Ранее они назначались по отдельным датам.Оформить проездные документы можно в билетных кассах АО «ФПК», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложение «РЖД Пассажирам», сообщается на сайте РЖД.Фото: Официальный новостной телеграм-канал Горьковской железной дороги