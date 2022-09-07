Москвичи проголосовали за свои любимые мосты, набережные и фонтаны.

Москвичи проголосовали за свои любимые мосты, набережные и фонтаны.С 2014 года в Москве действует цифровой портал "Активныйгражданин", который позволяет властям города и жителям столицы приниматьсовместные решения относительно самых важных вопросов. Фактически электронныйресурс стал инструментом прямой демократии, позволяющим принимать коллективные решенияотносительно названий улиц и станций метро, проектов благоустройства, работыполиклиник и библиотек или проведения фестивалей.Недавно на цифровом портале подвели итоги голосования врамках проекта "Лето активного гражданина". Серия опросов былапосвящена местам столицы, где москвичи любят отдыхать в теплое время. В 14голосованиях приняли участие более 2,8 миллиона человек. Сразу три опроса былопосвящено к местам притяжения, популярным в жару: набережным, фонтанам имостам.САМЫЙ КРАСИВЫЙ МОСТ МОСКВЫРоссийская столица богата уникальной архитектурой.Расположенная на крупной реке, она может похвастаться мостами,сконструированным в разных стилях. Кстати, всего в городе насчитывается порядкавосьми сотен мостов, что больше, чем в Санкт-Петербурге, Венеции илиАмстердаме, которые стоят на водных каналах.Выбирая из множества вариантов, горожане отдали первое местоКрымскому мосту, который к тому же является единственным в столице подвесныммостом. С него открывается живописный вид на Парк Горького, храм ХристаСпасителя и Москву-реку.Лидер голосования набрал 17,2% голосов. На втором месте –парящий мост в парке "Зарядье" с результатом 15,6%. Это уникальная70-метровая конструкция висит в воздухе без единой опоры. На третьем местерасположился самый высокий вантовый мост в Европе и единственный в своем роде вМоскве – Живописный мост. Он получил 15,3% голосов.ЛУЧШАЯ НАБЕРЕЖНАЯ МОСКВЫБезусловно, Москва может похвастаться живописныминабережными, которые сегодня активно модернизируются. Жители столицы оченьлюбят гулять вдоль реки с детьми. На набережные приходят художники, романтическаяобстановка нравится и влюбленным парочкам.Больше всего горожанам нравится расположенная в самом сердцестолицы Кремлевская набережная, с которой открывается потрясающий вид наКрасную площадь, Московский Кремль и Васильевский Спуск. Она получила 18,6%голосов. Долее с результатом 12,2% следует Воробьевская набережная. А замыкаеттройку лидеров Крымская набережная, которую оценили 11,5% москвичей.САМЫЕ КРАСИВЫЕ ФОНТАНЫ МОСКВЫФонтаны занимают особое место в городской архитектуре. ВМоскве их насчитывается более 600. Есть как памятники истории, так исовременные дизайнерские объекты. Они очень популярны в жаркое время.Абсолютными лидерами голосования на портале "Активныйгражданин" стали фонтаны ВДНХ. Первое место занял фонтан "Дружбанародов", олицетворяющий республики бывшего СССР (28,5%). Второе местодосталось "Золотому колосу" (11,6%), а третье – "Каменномуцветку" (9,2%).