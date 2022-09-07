- Вчера на прямой линии во время эфира сорвался один звонок, написал он в своем ТГ-канале. - ...

- Вчера на прямой линии во время эфира сорвался один звонок, написал он в своем ТГ-канале. - Жительница Владимира хотела задать вопрос о доме на 1-й Пионерской. Участники долевого строительства 2 года не могут получить ключи от своих квартир. Отвечаю на этот вопрос здесь.С застройщиком дома на 1-й Пионерской нам удалось выправить ситуацию. Дом планируется ввести в эксплуатацию этой осенью. Проходит экспертиза. Уже получено положительное заключение Ростехнадзора по энергетике, на подходе в сентябре второе – по теплу. Потом останется получить заключение Госстройнадзора, направить документы в городское управление архитектуры – и можно сдавать объект. Если надзорные ведомства оперативно выдадут заключения и они будут положительными, можно будет ввести дом в эксплуатацию до конца сентября. В любом случае решение проблемы уже на финишной прямой.Областным и местным властям удалось заметно продвинуться в восстановлении прав дольщиков. Если в октябре 2021 года в реестре проблемных объектов в регионе числилось восемь домов, то на сегодня их три. Это дом в Коммунаре, на 1-й Пионерской и на Музейной. В Коммунаре идёт снос лишних этажей. По дому на Музейной в сентябре ожидается решение Фонда территориального развития о выплатах компенсаций. До конца года проблемы по всем трём объектам должны быть решены.