Врио губернатора Александра Авдеева во время прямой линии «завалили» вопросами об открытия сезона охоты, перенесенного из за критической ситуации с лесными пожарами. «Мы вынуждены были

Врио губернатора Александра Авдеева во время прямой линии «завалили» вопросами об открытия сезона охоты, перенесенного из за критической ситуации с лесными пожарами. «Мы вынуждены были принять меры и ограничить доступ людей в лес, чтобы не провоцировать возгорания. Погода изменилась. Сегодня-завтра снимем ограничения особого пожароопасности периода, и охота возобновится», – ответил врио главы региона. Напомним, 18