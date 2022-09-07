Больше часа он отвечал на вопросы людей. Вопрос: - Как будет поддерживаться РСО, раздельный сбор...

Больше часа он отвечал на вопросы людей.Вопрос:- Как будет поддерживаться РСО, раздельный сбор отходов и каким образом будут поддерживаться экологические движения?Глава региона Александр Авдеев:- Как только у нас на контейнерных площадках будет чисто и в городе и в пригородах и в дачных поселках и в деревнях, мы тогда точно будем делать следующий шаг- переход к раздельному сбору отходов. Если Гусь-Хрустальный уже продвинулся в этом, у нас есть партнер- федеральный экологический оператор, который готов предоставить контейнеры для раздельного сбора мусора и мы можем подстроить свою нормативную базу.На встрече обсудили проблемы медицины, коммунальной сферы, развития дорожной инфраструктуры. В этом году в регионе объем дорожных работ увеличился на сорок процентов, Гусь-Хрустальный получил на ремонт дорог 80 миллионов рублей, обновлено асфальтовое покрытие на семнадцати улицах. Так же обсудили вопросы газификации, строительства социальных и спортивных объектов в Гусь-Хрустальном районе.